ملكة بريطانيا تمنح لقب "السير" إلى بطل العالم في "الفورمولا1" لويس هاملتون

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن منح بطل العالم السباعي في سباقات "الفورمولا1" لويس هاملتون، تكريماً خاص من ملكة بريطانية إليزابيت الثانية، بحصوله على لقب "السير" أو الفارس، وذلك للإنجازات الكبيرة التي حققها في مسيرته، وتحطيمه الأرقام القياسية لبطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى، بجانب الحملات والمبادرات التي تبناها مؤخراً خاصةً على صعيد مكافحة التمييز العنصري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لقب "السير" الذي منح للسائق الحالي لفريق "مرسيدس" لويس هاملتون، جاء بدعم من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسن الذي رشح مواطنه لنيل هذا الاستحقاق، بعد سجل مشرف من الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها في بطولة العالم لـ"الفورمولا1" من أبرزها معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بالفوز بلقب بطل العالم للسائقين في سبع مناسبات، بجانب الحملات التي قادها هاملتون، سواء على صعيد نشر التوعية بالحماية بالبيئة، ومكافحة التمييز العنصري.

ويذكر، نجح لويس هاملتون في العام 2020، في تحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة بتاريخ سباقات الفئة الملكة "الفورمولا1" التي انطلقت للمرة الأولى عام 1959، فبجانب لقب بطل العالم السباعي، بات السائق الأكثر فوزاً في السباقات بإجمالي 95 انتصاراً حققها على مدار 266 سباقاُ خاضها في جولات البطولة منذ مشاركته الأول بسباق استراليا ربيع 2007، بالإضافة لكونه أكثر السائقين نجاحاً في الانطلاق من المركز الأول للسباقات، بإجمالي 98 مرة.

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