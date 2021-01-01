رئيس ناد جزائري يطلب تسجيل إنجاز فريقه في "موسوعة غينيس"

المصدر: وكالات

طالب رئيس نادي وفاق سطيف، كمال لافي، المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، مسؤولي اتحاد الكرة في بلاده بتكريم خاص لفريقه نظير النتائج الإيجابية التي يحققها منذ أكثر من عام، كما طالب بتسجيل الإنجاز الذي حققه ناديه في موسوعة "غينيس" العالمية.

وحافظ وفاق سطيف على سجله خاليا من الهزائم في 20 مباراة رسمية في كل المسابقات، حيث تعود آخر خسارة له إلى 30 نوفمبر 2019، عندما سقط أمام مضيفه شباب قسنطينة 1 / 3 في المرحلة الــ12 من الدوري الجزائري للمحترفين بالموسم الماضي. وقال لافي في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم: ما حققه وفاق سطيف يستحق التفاتة من مسؤولي اتحاد الكرة في الجزائر الذين يتعين عليهم تكريم الجهاز الفني واللاعبين على كل ما بذلوه. إنجاز الفريق يستحق عليه نجمة وأيضا أن يدون في كتاب غينيس للأرقام القياسية".

وأكد لافي أن وفاق سطيف سيخوض كل المباريات بهدف الحفاظ على استمرارية الانتصارات، وأن هدف الإدارة الجديدة هو وضع الفريق على السكة الصحيحة. من جهة أخرى، كشف لافي أن المسؤولين يعملون جاهدين على صرف رواتب أعضاء الجهاز الفني واللاعبين المتأخرة في أقرب وقت، لافتا إلى تمسك الفريق بالمهاجم الحبيب بوقلمونة، الذي يواجه مشاكل عائلية لا علاقة لها بالجانب الرياضي.

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