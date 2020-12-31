شيكابالا مستمر مع الزمالك حتى سن الـ 36

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي الزمالك المصري تمديد عقد قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" لموسمين. وذكر الزمالك في بيان صحافي: "وقع قائد الفريق الأول محمود عبد الرازق عقداً جديداً لمدة موسمين قادمين"، وبهذا سيستمر حتى بلوغه سن الـ36.

وبدأ اللاعب البالغ عمره 34 عاماً مسيرته في الزمالك في 2002، ثم خرج للاحتراف في باوك اليوناني لموسم واحد، قبل العودة إلى الفريق مرة أخرى في 2006، ولعب شيكابالا في صفوف الوصل الإماراتي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي قبل أن يعود إلى الزمالك في 2015، ولعب على سبيل الإعارة في الإسماعيلي والرائد وأبولون القبرصي.

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