إلغاء مباراة توتنهام وفولهام بسبب كورونا
قال نادي توتنهام هوتسبير إن مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ضيفه فولهام التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، ألغيت بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف فولهام.
وأضاف توتنهام في بيان "رابطة الدوري الممتاز أبلغتنا بالقرار بعد ظهر اليوم، حيث طلب فولهام التأجيل بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بين لاعبيه وطاقمه المعاون، سيتم تأكيد تفاصيل الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب".
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