إلغاء مباراة توتنهام وفولهام بسبب كورونا

المصدر: وكالات

قال نادي توتنهام هوتسبير إن مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ضيفه فولهام التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، ألغيت بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف فولهام.

وأضاف توتنهام في بيان "رابطة الدوري الممتاز أبلغتنا بالقرار بعد ظهر اليوم، حيث طلب فولهام التأجيل بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بين لاعبيه وطاقمه المعاون، سيتم تأكيد تفاصيل الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news