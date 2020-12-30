جدل بين الكازاخيين والأوزبك بسبب زي جورجينا ورونالدو

المصدر: حميد نعمان - دبي

تسبب منشور على حساب صديقة رونالدو جورجينا على "إنستغرام" في جدل بين رواد التواصل الاجتماعي في أوزبكستان وكازاخستان، بسبب الزي الذي ارتدته جورجينا ورونالدو خلال زيارتهما إلى دبي.

وكانت جورجينا قد ارتدت زي "تشابان" الأوزبكي الشهير، والأمر نفسه بالنسبة لرونالدو الذي ارتدى زيا رجاليا من نفس الطراز التقليدي الأوزبكي. وخلال نشر جورجينا للصورة على حسابها، علقت عليه بأنه "صناعة يدوية بحب من كازاخستان"، فنالت الصورة إعجابا قياسيا من رواد التواصل من الكازاخيين، إلا أنه بعد اكتشافها لخطئها صححت الامر، وحذفت إسم كازاخستان، وعوضته بأوزبكستان، فعاد المعلقون الأوزبك للتعليق بكثافة، وإبداء إعجابهم بارتداء رونالدو وجورجينا لزيهم الوطني.

وذكر موقع "يورو سبورت" النسخة الروسية أن المعلقين الكازاخيين، بدأوا بإلغاء إعجابهم، وحذف تعليقاتهم، وابدوا حزنهم لحذف إسم بلدهم، كما دار جدل بينهم وبين المعلقين الأوزبك. يذكر أن الزي صناعة يدوية، ويعتبر مفخرة بالنسبة للأوزبك، وكان رونالدو قد ظهر في صورة بالزي الوطني الأوزبكي خلال لقائه للبطل الأوزبكي السابق في الفنون القتالية، أوميد مافلونوف.

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