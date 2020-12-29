تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم عن إصابة 18 فردًا من لاعبين وعاملين في طواقم الاندية بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى منذ بداية إجراء الفحوصات الأسبوعية. وأرجئت الاثنين المباراة التي كانت مقررة بين ايفرتون وضيفه مانشستر سيتي بسبب إصابات عدة في صفوف الأخير.

وجاء في بيان "تؤكد رابطة الدوري الممتاز أنه بين الاثنين 21 ديسمبر والأحد 27 ديسمبر، خضع 1479 لاعبًا وموظفًا لفحوصات الكشف عن كوفيد-19. جاءت من بينها 18 عينة إيجابية. اللاعبون او موظفو الأندية الذين أصيبوا سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".\

وتجاوز هذا العدد الرقم الأعلى (16) الذي سُجل بين التاسع والخامس عشر من نوفمبر الفائت. ورغم تسجيل رقم قياسي، إلا أن المباريات السبع المقررة الثلاثاء والأربعاء في الدوري ستقام في موعدها المحدد.

وسبق لسيتي أن أعلن يوم عيد الميلاد إصابة أربعة أفراد في النادي بالفيروس هما المدافع كايل ووكر والمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس إضافة الى عاملين في طواقم الفريق، قبل اكتشاف حالات جديدة الاثنين من دون الكشف عن هويات المصابين. وأغلق النادي نتيجة ذلك مركز التمارين الخاص به "لفترة غير محددة"، مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه.

ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفًا على تشلسي الأحد المقبل في المرحلة السابعة عشرة وعلى مانشستر يونايتد في السادس من الشهر المقبل في نصف نهائي كأس الرابطة المحلية.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب "كوفيد-19"، بعد لقاء استون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الحالي بسبب إصابات في صفوف الأخير. وكشف ساوثمبتون غياب مدربه النمسوي رالف هازنهوتل عن لقاء مساء اليوم امام ضيفه وست هام لإصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس.

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