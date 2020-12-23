تأجيل موقعة الزمالك والأهلي لأسباب أمنية

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الكرة المصرية عن تأجيل موقعة الدوري بين الزمالك والأهلي، التي كانت مقررة الإثنين المقبل ضمن المرحلة الرابعة، لأسباب امنية نتيجة تزامنها مع الاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة. وعوضا عن خوض "كلاسيكو" الكرة المصرية الإثنين، قرر الاتحاد المحلي إقامة مباراتين مؤجلتين من المرحلة الثالثة تجمعان سموحة بالزمالك، والأهلي بالاتحاد السكندري.

وقال في بيان "قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك المؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بملعب الجيش ببرج العرب".

وأضاف "كما تقرر إقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بملعب الاهلي، على ان يعلن عن تحديد موعد مباراة الزمالك والاهلي المؤجلة لاحقا". ويتصدر الأهلي الترتيب بعد فوزه بمباراتيه الأوليين بفارق الأهداف أمام الوافد الجديد سيراميكا كليوباترا وأسوان، فيما يحتل الزمالك المركز السادس بعد فوز وتعادل في مباراتيه الأوليين.

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