عقوبة قاسية على لاعب منتخب إنجلترا وأتلتيكو مدريد بسبب المراهنات

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم إيقاف المدافع الدولي كيران تريبيير لمدة عشرة أسابيع وتغريمه 70 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار) لخرقه قواعد المراهنات. وبالتالي، سيستمر إيقاف مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني البالغ من العمر 30 عاماً من جميع أنشطة كرة القدم حتى 28 فبراير 2021، مع دخول القرار حيز التنفيذ بأثر فوري.

ونفى النجم السابق لنادي توتنهام، الذي كان أحد أبرز نجوم إنجلترا في مسيرته إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، التهم السبع الموجهة إليه.

لكن الاتحاد الإنجليزي أكد ثبوت أربعة من التهم، فيما تم رفض الثلاثة الأخرى. وقال متحدث باسم الاتحاد إن "مدافع أتليتكو مدريد نفى سبع انتهاكات مزعومة لقاعدة الاتحاد الإنجليزي (إي 8) (1) (ب)، التي قيل إنها حدثت خلال يوليو 2019، وطلب جلسة استماع شخصية". وأضاف أنه "تم تعيين لجنة تنظيمية مستقلة للنظر في القضية، وتم إثبات أربعة من الانتهاكات، فيما رفضت ثلاثة خلال جلسة استماع شخصية لاحقة.

ولفت إلى أنه "سيتم نشر الأسباب المكتوبة من قبل اللجنة التنظيمية المستقلة حيال قراراتها والعقوبات المرتبطة بها في الوقت المناسب". ووقعت المخالفات المتهم بها تريبيير في يوليو 2019، تزامناً تقريباً مع إكمال صفقة انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. وسيؤدي الإيقاف إلى استبعاد تريبيير من 14 مباراة على الأقل مع أتلتيكو، بما في ذلك مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 23 فبراير، لكنه سيكون متاحاً لدربي العاصمة أمام ريال مدريد في السابع من مارس.

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