تعرف إلى ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أحرز النجم المصري محمد صلاح ثنائية مع ليفربول، ليسهم في فوز "الريدز" خارج أرضه على كريستال بالاس 7-0 اليوم السبت.



وبات صلاح يتصدر لائحة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، متفوقاً على أبرز ملاحقيه، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين برصيد 11 هدفاً لكل منهما.



وشارك النجم المصري بديلاً في الشوط الثاني، ورغم ذلك صنع الهدف الخامس، وأحرز الهدفين السادس والسابع.

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