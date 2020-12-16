الأهلي السعودي يحدد موقفه من عمر السومة

المصدر: جدة - د ب أ

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبدالإله مؤمنة، توصلت إلى اتفاق مع المهاجم السوري عمر السومة لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن مصادر كشفت لها أنه يتبقى فقط بعض التفاصيل قبل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد السومة مع الأهلي في 30 يونيو 2021، وهو ما يعني أنه كان يحق له التفاوض والتوقيع لأي فريق في يناير على أن يكون رحيله بالمجان في يونيو المقبل.

وعاد السومة للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ يمثل تعافي اللاعب دفعة قوية للفريق قبل مواجهة العين، المقررة غدا الخميس ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد السومة من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز في الموسم الحالي أربعة أهداف حتى الآن.

وخاض السومة /31 عاما/ 196 مباراة رسمية مع الأهلي، سجل خلالها 172 هدفا، وصنع 16 هدفا.

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