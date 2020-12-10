بلجيكا تنهي 2020 على قمة منتخبات العالم.. وتونس تحافظ على الصدارة العربية

المصدر: وكالات

حافظ المنتخب البلجيكي لكرة القدم على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة في النسخة الجديدة من التصنيف والصادرة اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لينهي المنتخب البلجيكي (الشياطين الحمر) عام 2020 في صدارة التصنيف. وحقق المنتخب البلجيكي الفوز في ست من ثماني مباريات دولية خاضها في عام 2020 الذي تأثر بشدة بأزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، والتي تسببت في تأجيل العديد من البطولات وفي مقدمتها بطولتي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2020) إضافة للعديد من المباريات التي كانت مقررة في تصفيات بطولة كأس العالم 2022 . وأعلن الفيفا أن عام 2020 شهد 352 مباراة دولية فقط مقابل أكثر من 1000 مباراة دولية شهدها عام 2019.

وشهدت النسخة الجديدة من التصنيف اليوم تغييرات طفيفة للغاية عن النسخة الماضية التي أصدرها الفيفا قبل أسبوعين فقط حيث لم يشهد هذان الأسبوعان مباريات دولية. ويتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف برصيد 1780 نقطة مقابل 1755 نقطة للمنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي و1743 نقطة لنظيره البرازيلي حيث تأتي فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وكان المنتخب المجري هو صاحب أفضل قفزة في النسخة الجديدة من التصنيف حيث قفز 12 مرتبة إلى المركز 40 علما بأنه ضمن التأهل ليورو 2020 من خلال الملحق الفاصل بالتصفيات. ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير عن النسخة الماضية من التصنيف حيث كانت المراكز من الرابع إلى العاشر على الترتيب من نصيب منتخبات إنجلترا (1670 نقطة) والبرتغال (1662 نقطة) وإسبانيا (1645 نقطة) والأرجنتين (1642 نقطة) وأوروجواي (1639 نقطة) والمكسيك (1632 نقطة) وإيطاليا (1625 نقطة).

وحافظ المنتخب التونسي على موقعه في صدارة المنتخبات العربية بالنسخة الجديدة من التصنيف حيث ظل في المركز السادس والعشرين وجاء في المرتبة الثانية بين المنتخبات الأفريقية بعد المنتخب السنغالي. وعلى المستوى العربي، حلت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر في المراتب التالية خلف تونس واحتلت المراكز 31 و35 و49 على الترتيب عالميا.

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