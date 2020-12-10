تأجيل مونديال القوى داخل القاعة بالصين إلى 2023

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لالعاب القوى اليوم ترحيل بطولة العالم داخل قاعة المقررة في مدينة نانيينغ الصينية في مارس عام 2021 إلى الشهر ذاته من 2023، بسبب جائحة كوفيد-19. وحدد الاتحاد الدولي إقامتها بصورة نهائية في مارس عام 2023 في المدينة ذاتها. اما النسخة المقبلة من بطولة العالم داخل القاعة فمقررة في بلغراد في مارس عام 2022.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي "لأم الالعاب" "لقد اتفقنا وللأسف مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لالعاب القوى داخل قاعة في نانيينغ على تأجيل الحدث. واضاف "تواصلنا في الاسابيع الاخيرة مع اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لالعاب القوى لتقييم الوضع حول اقامة البطولة نظرًا للوضع الصحي عالميًا. لا تزال شكوك كبيرة تحيط بتطورات جائحة كوفيد-19 في مطلع العام المقبل. لذا ارتأينا لضمان سلامة رياضيينا، ترحيل البطولة الى عام 2023 لانه يتعذر اقامتها في وقت لاحق من العام المقبل لا سيما بأن موسم ألعاب القوى داخل قاعة يمتد على مسافة زمنية قصيرة تنتهي في آخر مارس".

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