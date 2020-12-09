مدرب الأرجنتين في مونديال البرازيل يفارق الحياة عن 66 عاما

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مساء أمس وفاة أليخاندرو سابيلا المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني، عن عمر يناهز 66 عاما. وذكر الاتحاد الأرجنتيني في بيان أصدره أمس:"فقدنا لاعبا ومدربا وشخصا رائعا". وذكرت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط السابق كان يتلقى العلاج من مشكلات في القلب والكلى والجهاز التنفسي في عيادة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس منذ أسبوعين.

وكان سابيلا قاد المنتخب الأرجنتيني للوصول إلى نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، قبل أن يخسر الفريق أمام نظيره الألماني صفر / 1. وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام":"أليخاندرو كان شخصا رائعا، وكان محترفا استثنائيا ترك بصمة في مسيرتي وتعلمت منه الكثير.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أليخاندرو سابيلا كان رجلا يتمتع بالمكانة العالية والإيمان والمبادئ، وهذا ما أظهره بنفسه على الملعب، لاعبا ومدربا." ولعب سابيلا في إنجلترا لفريقي شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد، وبعدها انتقل للعب في إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني وجريميو بورتو أليجري البرازيلي. وبعدها عاد إلى إستوديانتس كمدرب للفريق وقاده للفوز بلقب كأس الليبرتادوريس في عام 2009، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني في 2011.

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