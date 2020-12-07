معركة طاحنة بين مانشستر يونايتد ولايبزيغ في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

يحتاج باريس سان جرمان الفرنسي وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم إلى نقطة تعادل «سهلة» مع باشاك شهير التركي غداً الثلاثاء ليبلغ الدور ثمن النهائي، في مجموعة ثامنة تشهد مواجهة طاحنة بين مانشستر يونايتد الانجليزي ومضيفه لايبزيغ الألماني.

وقد يستمر الصراع في هذه المجموعة حتى الثواني الأخيرة، في ظل تساوي سان جرمان ولايبزيغ ويونايتد بتسع نقاط، مقابل ثلاثة للفريق التركي الذي فقد أمله بالتأهل وحتى باحتلال المركز الثالث الذي يخوّله الانتقال الى بطولة الدوري الأوروبي الرديفة «يوروبا ليغ».

وبرغم حاجته إلى نقطة التعادل أمام ضيفه، قال الألماني توماس توخل مدرب بطل فرنسا الذي فاز ذهاباً على أرض الفريق التركي 2-صفر، إن «الاقتراب من التأهل ليس تأهلاً».

وسيتأهل الفائز من مباراة لايبزيغ ويونايتد، فيما تمنحهما نقطة التعادل التأهل سوياً بحال خسارة سان جرمان.

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