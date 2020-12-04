إخفاء خبر وفاة مارادونا عن مدرب الأرجنتين في مونديال المكسيك

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن مدرب الأرجنتين كارلوس بيلاردو في مونديال المكسيك 1986، لا يعلم حتى الآن خبر وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وصرح خورخي شقيق المدرب الفائز بكأس العالم 1986، أن كارلوس بيلاردو، لا يعلم خبر وفاة مارادونا، مبيناً أنه تم إخفاء الخبر عنه حتى لا تتأثر حالته الصحية بالسلب.

وأضاف: "المشكلة أن خبر وفاة مارادونا سيظل في الأخبار لمدة أربعة أو خمسة أو عشرين يوماً في الإعلام، وهذا سيعقد كل شيء، لأن كارلوس بيلاردو يشاهد التلفاز ومباريات عديدة".

وتابع: "مارادونا يعني الكثير بالنسبة إلى بيلاردو، خصوصاً أن الأخير تولى تدريبه في "التانغو" إضافة إلى إشبيلية الإسباني".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news