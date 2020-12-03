بالصور.. منزل مارادونا الذي قضى فيه آخر لحظاته

المصدر: متابعات محمد الحتو

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صوراً للمنزل الذي قضى فيه الأرجنتيني دييغو مارادونا آخر لحظاته قبل وفاته، وما يثير الدهشة الحالة المتواضعة التي بدا عليها، مما دفع الصحيفة للتساؤل: "لماذا لم يستأجر مارادونا مكانا أفضل؟".

وقالت الصحيفة اليوم الخميس: "أقام نجم نابولي السابق في غرفة نوم مؤقتة في الطابق الأرضي من المنزل الذي يقع في حي سان أندريس في تيغري بالأرجنتين، تحتوي على حمام خاص وتم وصل الغرفة بمطبخ صغير، وهو مكان تثار فيه الضوضاء، من بين أمور أخرى، تؤثر حكما على قدرته على الراحة".

وأضافت: "لا توجد إجابة واضحة حول كيف ولماذا لم يستأجر مارادونا مكانا أفضل، إذ احتوى المنزل على أربعة غرف في الطابق الأول، لكن مارادونا لم يستطع الصعود أو النزول على الدرج، لذا قاموا بتجميع غرفة مع سرير مزدوج وتلفزيون 32 بوصة ومرحاض محمول وكرسي مساج وتكييف.. في الليل، كان أسطورة كرة القدم وحيدا تماما ومنفصلا عن أولئك الذين ينامون في المنزل، وبالطبع لم يكن هناك مكان للممرضات".

وكان مارادونا قد فارق الحياة مؤخراً عن عمر يناهز 60 عاماً بعد مسيرة رياضية ملهمة في عالم كرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news