مدرب برشلونة يقرر إراحة ميسي في أبطال أوروبا مجدداً

المصدر: وكالات

قرّر مدرب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رونالد كومان إراحة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي مجدداً خلال مواجهة فيرينتسفاروش غداً ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن الهولندي في مؤتمر صحافي اليوم.

قال كومان "هذا ليس بالأمر المعتاد، لكن في روزنامة الموسم الحالي، استراح ليو لمرتين، في كييف (ضد دينامو الأسبوع الماضي في المباراة التي فاز فيها برشلونة 4-0 وضمن تأهله إلى دور الـ16)، وغداً (الأربعاء).

وتابع "لقد ضمنا التأهل، وهذا ما أثر على قراري بإعطاء فرصة للاعبين آخرين، وأيضاً لأن مباراة السبت (ضد قادش الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى في إسبانيا مهمة لمسارنا في الدوري". واختار كومان أن يريح أيضاً الحارس الألماني مارك أندريه تير-شتيغن، والمهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

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