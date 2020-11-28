ثلاثية محرز تهدي سيتي الفوز بخماسية على بيرنلي

المصدر: وكالات

أحرز رياض محرز ثلاثة أهداف ليفوز مانشستر سيتي 5-صفر على بيرنلي في استاد الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في رابع انتصار على التوالي على ملعبه على هذا المنافس بنفس النتيجة الكبيرة.

وافتتح اللاعب الجزائري محرز التسجيل بعد ست دقائق بعد تمرير قصير وسلس للكرة، وأضاف الهدف الثاني بعدما راوغ بطريقته المعتادة داخل منطقة الجزاء وسدد بسرعة داخل المرمى.

وجعل بنجامين ميندي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 41 بعد تمريرة متقنة من كيفن دي بروين.

وحاول بيرنلي تقليص الفارق وسدد جاي رودريجيز كرة أنقذها الحارس إيدرسون من زاوية ضيقة.

لكن فيران توريس أضاف الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة جابرييل جيسوس داخل المنطقة وسدد كرة أرضية من مدى قريب داخل المرمى.

واختتم محرز الأهداف في الدقيقة 69 بضربة رأس بعد كرة عرضية من البديل فيل فودن، وسجل بعدها جيسوس هدفا ألغاه الحكم كما سدد دي بروين كرة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة الأخيرة.

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