بالصور.. تصميم سقف "استاد ريال مدريد" موضوع تخرج مهندسة سورية

المصدر: جوني جبور-دبي

أهدت المهندسة السورية إيميلي عيسى، مشروع التخرج في الهندسة المدينة، إلى فريقها المفضل "ريال مدريد"، خلال تقديمها ومناقشتها لـ "أطروحة تخرج" ترتكز على تصميم سقف لاستاد النادي الملكي "سانتياغو برنابيو".

وأوضحت إيميلي في تصريحات إلى "إذاعة شام إف إم" السورية، أن: "فكرة المشروع ترتكز على تصميم لسقف استاد نادي ريال مدريد الذي أعشقه، عن طريق مواد مركبة تماثل تلك الموجودة في مختلف بلاد العالم".

وأضافت: "أتابع كرة القدم وأشجع ريال مدريد، وأردت أن أعبر عن حبي للنادي بأن أهدي مشروع تخرجي للنادي الملكي ولاعبيه، خاصة سيرجيو راموس، والمدرب زين الدين زيدان، بجانب نجم النادي السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو".

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