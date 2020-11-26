أشهر الاعترافات والتصريحات الصادمة من الأسطورة الراحل مارادونا

المصدر: حميد نعمان - دبي

يسجل المشوار التاريخي لأسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، لحظات من الاعترافات والتصريحات الصادمة التي أطلقها مارادونا في كل الاتجاهات، منذ اعترافه بتعاطي المخدرات، إلى تصريحاته عن نجوم الكرة العالمية السابقون والحاليون، ومشاكله العديدة، التي لم تنل من شعبيته الجارفة في العالم، وهو ما تعكسه الصدمة الكبيرة التي عاشتها كرة القدم العالمية طوال الساعات الماضية، منذ إعلان وفاته في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، بسبب أزمة قلبية.

"سأظل مدمن مخدرات في أعين الناس"

كان الاعتراف الأول لمارادونا بتعاطي المخدرات في حوار مع مجلة "جينتي" في 1996، حين قال "كنت مثل (الزامبي)". وتابع: لم أتعاط المخدرات لتحفيزي في لعب الكرة، لأنها لا تفعل ذلك أبدا، بل لأنه كان زمنها، وكانت منتشرة في كل مكان. وأضاف: تعاطيتها لأول مرة في 1982 في أوروبا، ثم استمرت معي إلى أن أدمنتها، لكن من يعتقد أنني تعاطيتها من أجل الكرة فهو واهم ولا يفقه شيئا. وقال أيضا: مع الأسف سأظل دائما مدمن مخدرات في أعين الناس، مهما حصل.

بندقية في وجه الصحافيين

كانت علاقة مارادونا متوترة للغاية مع الصحافيين، وخاصة خلال فترة التسعينات، حين تم توقيفه من قبل "فيفا" بسبب المخدرات. وحين تجمهر الصحافيون على باب منزله لسؤاله عن الواقعة، خرج عليهم ببندقية، ومطالبا إياهم بالرحيل وتركه وشأنه. وفي 2013، قام برمي العديد منهم بالحجارة بسبب استفزازهم له. وقام أيضا بضرب عدد من الصحافيين، وخاصة المصورين بسبب ملاحقتهم له.

معركة بلباو

كان أول انتقال لمارادونا إلى أوروبا من بوابة برشلونة، لكنه لم يسر على الشكل الامثل، إذ تعرض قبلها من بلباو لإصابة خطيرة أبعدته فترة طويلة عن اللعب. وحين عاد وشارك في نهائي كأس الملك في 1984 ضد نفس الفريق، حدث شغب كبير بين لاعبي الفريقين، وكان مارادونا من بدأ المعركة مع لاعب بلباو ميغيل أنخيل سولا. وتعرض بسببها مارادونا للإيقاف ثلاثة أشهر، انتقل بعدها للعب في نابولي الإيطالي.

عن ميسي ورونالدو وبيليه ونيمار

كانت تصريحات مارادونا لاذعة ضد الجميع، وماكان في قلبه يظهر على لسانه. وقال عن مواطنه ليونيل ميسي مرة " من غير المجدي أن تجعل من يذهب إلى الحمام 20 مرة قبل كل مباراة قائدا للفريق. لا أحد يشكل في قدرات ميسي لكنه ليس الأفضل".

وعن رونالدو قال: يسجل هدفا ويبيع شامبو". وسبق له أن طالب "بيليه بالعودة إلى المتحف". وخلال المقارنة بين نيمار وميسي قال: نيمار أفضل من ميسي؟ بيليه أخذ الحبة الخطأ.

بيكهام و"سبايس غيرلز"

علق مرة مارادونا على النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، وقال عنه: كان دائما منشغلا أكثر بفرقة (سبايس غيرلز"، لكنه أحيانا يجد بعض الوقت للعب الكرة". ووجه كلمة إلى حارس منتخب إنجلترا بيتر شيلتون، الذي سجل عليه "هدف اليد" الشهير في 1986، وقال: سأقول لك سرا يا شيلتون، سجلت الهدف بيدي".

وقال مرة عن رئيس "فيفا" السابق المثير للجدل، البرازيلي جواو هافيلانج "يلعب كرة الماء، فلن يعرف شيئا عن كرة القدم". وفي عالم الكرة قال: تدار من قبل المافيا، إذا لم تدفع لن تتدرب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news