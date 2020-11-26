ميسي عن رحيل مارادونا: "يوم حزين للغاية.. تركنا ولكنه لن يغادر قلوبنا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استقبل نجم كرة القدم ليونيل ميسي بحزن وألم نبأ وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر 60 عاما.

وقال ميسي، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم. تركنا ولكنه لن يغادر قلوبنا".

وأضاف: "أحتفظ بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه، وأغتنم هذه الفرصة لأرسل تعازيّ لجميع أفراد عائلته وأصدقائه. ارقد بسلام".

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