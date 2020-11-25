اللجنة الأولمبية الدولية تشطب نتائج 3 رباعين رومانيين من "لندن 2012"

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء شطب نتائج ثلاثة رباعين رومانيين بأثر رجعي، بمن فيهم اثنان من الحاصلين على ميداليات، من المشاركة في أولمبياد لندن 2012، بعد ثبوت تعاطيهم مواد محظورة كشفتها الاختبارات الجديدة التي خضعوا لها.

وأحرز رازفان مارتن (28 عاماً) الميدالية البرونزية في وزن 69 كلغم متقدما على الكوري الشمالي كيم مونغ-هيوك، في حين احرزت روكسانا كوكوس (31 عاما) فضية فئة السيدات في الوزن ذاته امام الكازاخية آنا نورمحمدوفا.

وجاءت نتيجة اختبار الرباعين للمواد المنشطة (الميتينولون وستانوزولول) التي تعزز قدرة الكتلة العضلية إيجابية. كذلك بالنسبة للرباع الثالث غابريال سينكرايان البالغ من العمر 31 عاما، الذي لم يكمل منافسات فئة 85 كلغم.

وعدا عن المادتين السابقين اللتين تعتبرا من المنشطات الكلاسيكية في رياضات القوة البدنية وجدت أيضا لدى مارتن مادة الستيرويد.

وتحتفظ اللجنة الأولمبية الدولية بعينات من الدورات الأولمبية لمدة 10 سنوات على أمل الاستفادة من التقدم في الكشف عن المنشطات، حتى لو بعد فترة طويلة.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) نشرت تحقيقا اواخر أكتوبر الماضي عن 18 رباعا من من ستة بلدان يشتبه في أنهم يقدمون عينات بول مزورة بتواطؤ من "بدائل"، وهم رياضيون لديهم نفس الخصائص، أثناء اختبارات مكافحة المنشطات.

وقال رئيس وادا البولندي فيتولد بانكا: "لفترة طويلة جدا، كان على الرباعين النظيفين التعامل مع ثقافة المنشطات المتجذرة في رياضتهم، حيث أدى الخوف لديهم إلى إخفاء الحقيقة وعزل أولئك الذين يريدون القيام بالشيء الصحيح"، مشدداً على أهمية "المبلغين عن المخالفات" و"المصادر السرية" للكشف عن هذه الممارسات.



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