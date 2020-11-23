توتنهام يسجل خسائر بقيمة 64 مليون جنيه استرليني في الموسم الماضي

المصدر: وكالات

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تسجيل خسائر بقيمة 63.9 مليون جنيه استرليني (71.79 مليون يورو) في الموسم الماضي.

وأوضح النادي أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الخسائر تتمثل في تراجع إيرادات حقوق البث التلفزيوني لمسابقة الدوري الإنجليزي وتراجع إيرادات دوري أبطال أوروبا بسبب خروج توتنهام المبكر من البطولة.

وخلال طرح التقرير المالي، قال دانيل ليفي، رئيس توتنهام، اليوم: "نواجه في الوقت الراهن واحدة من أصعب الفترات الزمنية التي مرت علينا على الإطلاق"، مشيراً إلى أزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن توتنهام كان قد حقق أرباحاً بقيمة 68.6 مليون جنيه استرليني في الموسم قبل الماضي.

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