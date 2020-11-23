الصحف الإيطالية تغدق المديح على "السلطان"

المصدر: وكالات

كالت الصحف الايطالية، اليوم الإثنين، المديح لمهاجم ميلان السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش (39 عاماً) الذي يعيش فترة ذهبية بعد قيادته فريقه إلى الفوز على نابولي 3-1 في عقر دار الاخير ووصفته بـ"الساحر" و "السوبر ستار".

وساهمت ثنائية ابراهيموفيتش في تعزيز صدارته لترتيب الهدافين مع 10 اهداف وابقت فريقه في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ساسوولو المتصدر.

ولم يكمل النجم السويدي المباراة بعد إصابة تعرض لها وخرج في الدقيقة 79 ليحل بدلا منه لورنتسو كولومبو.

وأشارت تقارير صحافية الى ان زلاتان خضع لصورة بالرنين المغناطيسي اظهرت تمزقا في العضلة ذات الرأسين لفخذه الايسر، ستبعده عن مواجهة ليل الفرنسي الخميس في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وقالت كورييري ديلو سبورت" "الميستر يقوم بكل شيء" واصفة اياه ب"السوبر ستار بفضل ثنائيته".

اما "توتو سبورت" فوصفته بانه "إبرا البطل"، مؤكدة بانه سيكون السلاح الاقوى لميلان في الدوري هذا الموسم.

اما "غازيتا ديلو سبورت" فعنونت بخط عريض "ايبرا ساحر ومصاب" في اشارة الى خروجه من الملعب اواخر المباراة.

وعاد عملاق الهجوم الى ميلان بعقد لستة اشهر منتصف الموسم الماضي بعد تركه لوس أنجليس غالاكسي الاميركي، مع اجر سنوي بلغ 3,5 ملايين يورو (3,9 ملايين دولار)، مع خيار بقائه موسما اضافيا.

وفرض لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني السابق نفسه بقوة في صفوف فريقه، مسجلا 11 هدفا في 20 مباراة.

وارتقى ميلان بعد قدوم زلاتان من المركز الحادي عشر الى السادس، قبل ان ينهي موسمه دون خسارة في 12 مباراة.

وتوصل في أغسطس الماضي إلى عقد جديد لموسم واحد قُدّر بسبعة ملايين يورو (8,3 ملايين دولار).

وكان زلاتان قد ساهم باحراز ميلان لقبه الاخير الدوري المحلي عام 2011. كما احرز ثلاثة القاب مع انتر ومرتين مع يوفنتوس تم شطبهما بسبب فضيحة "كالتشوبولي" للتلاعب بنتائج المباريات.

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