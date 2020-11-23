وفاة لاعب منتخب جنوب إفريقيا.. والشرطة تحقق في قضية "القتل العمد"

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن لاعب جنوب أفريقيا الدولي السابق، أنيلي نجكونجكا، توفي عن عمر يناهز 33 عاماً، بعد تعرضه لإصابات قاتلة في حادث سير في مدينة ديربان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.



وأوضحت أن "كان نجكونجكا على وشك الكشف عنه كلاعب بنادي أمازولو، على سبيل الإعارة من نادي ماميلودي صنداونز، وتم فتح قضية قتل عمد، بعدما كشفت الشرطة أن اللاعب لم يكن يقود السيارة".



وأشارت إلى أن السائق الذي لم يكشف عن اسمه، أصيب بإصابات خطيرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وقال العميد جاي نيكر في دائرة شرطة جنوب أفريقيا في بيان رسمي: "في الخامسة من صباح اليوم، فقدت سيارة تقل راكبيها السيطرة، وانقلبت على الطريق السريع بالقرب من متونزيني، وأعلن عن وفاة رجل يبلغ من العمر 33 عاماً في مكان الحادث، وأصيب السائق بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، والظروف المحيطة بالحادث لا تزال قيد التحقيق".

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