ليفربول يُسقط ليستر بثلاثية ويزاحم توتنهام على الصدارة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سحق نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، نظيره ليستر سيتي بنتيجة (3-0)، مساء الأحد، في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة التاسعة لبطولة البريميرليغ.

أحرز أهداف المباراة "مدافع ليستر جون إيفانز (بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21)، ودييغو جوتا في الدقيقة (41)، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة (86)".

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول، إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط وراء المتصدر توتنهام، فيما تجمد رصيد ليستر عند 18 نقطة في المركز الرابع، متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الثالث.

وبذلك يكون حقق ليفربول رقما قياسيا للنادي بخوضه 64 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدون هزيمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news