صفقة انتقال لاعب سلة بـ 120 مليون دولار تحطم كبرياء نجوم كرة القدم

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، عن قيمة صفقة انضمام الأميركي غوردان هايوورد (30 عاماً) إلى فريق تشارلوت هورنتس، في دوري السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" البالغة 120 مليون دولار، جعلت من الصفقة تحطم كبرياء نجوم كرة القدم في فترة صعبة تشهدها ساحة الرياضة العامية جراء التأثيرات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا المستجد" على سوق انتقالات اللاعبين، وانخفاض القيم السوقية لنجوم الساحرة المستديرة.

وسلطت صفقة هايوورد، الضوء مجدداً عن القيم المالية المرتفعة التي عادةً ما يتقاضاها نجوم كرة السلة في دوري المحترفين الأميركي، والتي تتخطى بكثير تلك التي يتقاضاها نجوم كرة القدم، خصوصاً أن انضمام هايوورد البالغ طوله 201 سنتيمتراً، إلى فريقه الجديد تشارلوت، ورغم التأثيرات السلبية لجائحة "فيروس كورونا" على ساحة الرياضة العالمية، جاءت في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لأربعة سنوات، في قيمة مالية تجاوزت بكثير أغلى الصفقات التي أبرمت في كرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفية، والتي تصدرها انتقال الدولي الألماني كاي هافرتز من نادي بايرن ليفركوزن إلى تشيلسي الأنجليزي مقابل 80 مليون يورو (94.8 مليون دولار).

وسلطت الشبكة الأميركية الضوء على مسيرة هايوورد، بعد أن تألق مع فريق "يوتا جاز" بين عامي 2010 و2017، قبل الانتقال إلى بوسطن سلتيكس حتى نهاية الموسم الماضي، خصوصاً أن اللاعب فضل عدم التجديد مع بوسطن للموسم المقبل مقابل 34.2 مليون دولار، والانتقال إلى تشارلوت بعقد لأربعة سنوات بصفقة بلغت 120 مليون دولار.

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