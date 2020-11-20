"الكاف" يحدد البلد المضيف لكأس السوبر الإفريقي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن إقامة النسخة الـ29 لكأس السوبر الإفريقي في العاصمة المصرية القاهرة.

وتجمع مباراة السوبر الإفريقي بين نهضة بركان المغربي الفائز بكأس الكونفدرالية، مع الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي بلغها الأهلي والزمالك المصريان وتقام في 27 نوفمبر الجاري.

ويحتل الأهلي المصري صدارة الفرق الإفريقية المتوجة بكأس السوبر الإفريقي بعد فوزه باللقب ست مرات، يلي الزمالك بأربعة ألقاب ويعتبر حامل لقب النسخة الأخيرة.

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