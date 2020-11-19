إيطاليا وبلجيكا تكملان المربع الذهبي لـ"دوري الأمم الأوروبية"

المصدر: وكالات

لحق منتخبي إيطاليا وبلجيكا بفرنسا وإسبانيا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه البوسنة والهرسك 2-صفر والثاني على ضيفه الدنمارك 4-2، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات. وفي المباراة الأولى سجل أندريا بيلوتي (22) ودومينيكو بيراردي (68) الهدفين ما منح إيطاليا بطاقة التأهل لتكون بين الأربعة الكبار عن المجموعة الأولى للمستوى الأول.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 12 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام هولندا الفائزة بدورها على مضيفتها بولندا 2-1، ليتجمد رصيد الأخيرة عند سبع نقاط والبوسنة التي كانت ضمنت هبوطها إلى المستوى الثاني في المركز الرابع بنقطتين. وأبقى منتخب إيطاليا على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثانية والعشرين تواليا، بينها 11 فوزا متتاليا (انجاز تاريخي للمنتخب)، فهو لم يتذوق طعم الخسارة منذ ما يزيد عن 800 يوما، وتعود هزيمته الأخيرة للنسخة الأولى من المسابقة نفسها أمام البرتغال (صفر-1) في العاشر من سبتمبر 2018.

وفي المباراة الثانية، افتتح يوري تياليمان التسجيل لبلجيكا سريعا بتسديدة يسارية من خارج منطقة (3)، لكن جوناس ويند أدرك التعادل للدنمارك بعد أقل من ربع ساعة بضربة رأسية في الزاوية الأرضية اليمنى (17). وانتظر روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي حتى الشوط الثاني ليهز الشباك مرتين. الأولى بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كيفين دي بروين (57)، والثاني بضربة رأس من مشافة قريبة بعد تمريرة عرضية من ثورغان هازار (70).

وارتكب حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا خطأ أسفر عن هز شباكه وتقليص النتيجة إلى 2-3 (86)، لكن تسديدة دي بروين اليمينية أعادت الفارق إلى هدفين (88).

ورفع "الشياطين الحمر" رصيدهم إلى 15 نقطة بخمسة انتصارات وهزيمة واحدة، بفارق خمس نقاط عن الدنمارك وإنكلترا التي فازت في مباراة هامشية على ايسلندا المغادرة نحو المستوى الثاني 4-صفر سجلها ديكلان رايس (20) ومانسون ماونت (24) وفيل فودين (80 و84)، علما أن منتخب "الأسود الثلاثة" كان فقد آماله ببلوغ نصف النهائي في الجولة السابقة بخسارته أمام بلجيكا صفر-2.

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