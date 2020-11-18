إنجلترا والمجر وإسبانيا والنمسا.. أكثر من هزم الألمان بنتائج كبيرة

المصدر: وكالات

تلقى المنتخب الألماني لكرة القدم واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخه حيث خسر أمام نظيره الإسباني صفر / 6 مساء أمس ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا. وفيما يلي قائمة بأسوأ الهزائم التي مني بها المنتخب الألماني في تاريخه وجاء أقساها من إنجلترا بتسعة لصفر، ومن منتخبات أخرى على غرار النمسا والمجر. وتتضمن القائمة نتائج منتخب ألمانيا الغربية "السابقة"، وكذلك أسوأ هزائمه تحت قيادة مديره الفني الحالي يواخيم لوف:



أسوأ هزائم ألمانيا في التاريخ

(صفر / 9) - أمام المنتخب الإنجليزي في أوكسفورد في 13 مارس 1909.

(صفر / 6) - أمام المنتخب النمساوي في برلين في 24 مايو 1931.

(صفر / 6) - أمام المنتخب الإسباني في أشبيلية في 17 نوفمبر 2020.

(3 - 8) - أمام المنتخب المجري في بازل في 20 يونيو 1954.

(صفر / 5) - أمام المنتخب النمساوي في فيينا في 13 سبتمبر 1931.

أسوأ هزائم للمنتخب الألماني تحت قيادة يواخيم لوف:

(صفر / 6) - أمام المنتخب الإسباني في أشبيلية في 17 نوفمبر 2020.

(صفر / 3) - أمام المنتخب التشيكي في ميونخ في 17 أكتوبر 2007.

(صفر / 3) - أمام المنتخب الهولندي في أمستردام في 13 أكتوبر 2018.

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