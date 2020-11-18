اتهام مدرب باستخدام "بلطجية" للتعدي على بطلة مصر في المصارعة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ذكرت وسائل إعلام مصرية، ومنها قناة صدى البلد، أن مدرب منتخب مصر للسيدات في المصارعة، ممدوح فرج متهم باستخدام "بلطجية" للتعدي على بطلة مصر في اللعبة، والمصنفة 12 على العالم، سمر حمزة. وذكرت القناة، من خلال ما رواه الإعلامي هاني حتحوت أن الواقعة تعود إلى مساء أمس، حين وقع تشابك بالأيدي بين المدرب، وسمر حمزة أثناء تدريبات الفريق الوطني المصري، ليتطور الامر إلى حد فتح بلاغات في قسم الشرطة.

وقال إن المدرب كان يتوجه إلى الصالة التي تستضيف تدريبات منتخب السيدات، ليجد أن البطل المصرية، تستعين بمدرب خاص، ما اعتبره المدرب تعدياً على صلاحياته، وتعارضا مع البرنامج الذي أعده للاعبات المشاركات في أولمبياد طوكيو. وتطور الأمر من مشادة كلامية حادة إلى التشابك بالأيدي، ليستعين المدرب ببلطجية، بحسب ما قالته البطلة المصرية في الشكوى التي قدمتها إلى الشرطة ضد المدرب، مؤكدة أنه تم الاعتداء عليها.

وشكلت وزارة الشباب والرياضية المصرية، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، لجنة إدارية وقانونية للتحقيق في هذه الواقعة، تمهيداً لمعاقبة المتسبب في تلك الواقعة، التي قالت إنها تسيء إلى الرياضة المصرية بشكل عام.

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