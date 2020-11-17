16 حالة كورونا في آخر جولة بالدوري الانجليزي

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن آخر جولة من فحوص كورونا كشفت عن 16 حالة إصابة بالعدوى في أندية الدوري الممتاز، مشيرة إلى أنها أعلى حصيلة في جولة واحدة من الفحوص منذ بداية الموسم. وأوضحت الرابطة في بيان أن تلك الحالات تبين إصابتها عبر إجمالي 1207 اختبارات، وأن أي لاعبين أو إداريين ثبتت إصابتهم سيخضعوا للعزل الصحي لمدة عشرة أيام. ولم تعلن عن أسماء المصابين.

وكانت أعلى حصيلة سابقة للإصابات بين أندية الدوري الممتاز، قد سجلت ما بين 21 و27 من سسبتمبر الماضي، حيث كشفت الفحوص عن عشر حالات إصابة بالعدوى.

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