ودية ثانية للسعودية مع جامايكا.. ورينار يستبعد 5 نجوم

المصدر: وكالات

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراته الودية الثانية أمام نظيره الجامايكي غداً الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بعد فوز "الأخضر" بثلاثية نظيفة السبت الماضي.

وتأتي المباراتان ضمن استعدادات الأخضر للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب السعودي المباراة، بتشكيلة مغايرة خصوصاً في ظل الإصابات المختلفة والمتلاحقة التي يعاني منها بعض اللاعبين. واستعان بلاعب المنتخب الأولمبي مختار علي الذي انتظم في التدريبات.

واستبعد الفرنسي هيرفيه رينار مدرب المنتخب، لاعب الوسط سالم الدوسري، أحد المسجلين في المباراة الاولى، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، عبدالله العويشير بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال التدريبات، وياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق الأيسر، إلى جانب صانع اللعب سلمان الفرج للبقاء رفقة والده الذي تعرض لوعكة صحية، وعبدالمجيد الصليهم بسبب ظروفه العائلية.

وكان المدرب استبعد في وقت سابق زياد الصحفي ونواف العابد بداعي الإصابة.

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