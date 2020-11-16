إذاعة فرنسية تعتذر بعد نشر نعي لشخصيات على قيد الحياة.. بينهم بيليه

المصدر: وكالات

اعتذرت إذاعة "إر إف إي" الفرنسية اليوم الإثنين لنشرها عن طريق الخطأ نعيا للعديد من الشخصيات من بينها لاعب كرة القدم بيليه والملكة إليزابيث الثانية وعارضة الازياء السابقة بريجيت باردو، مشيرة إلى "مشكلة فنية".

وكتبت الإذاعة العامة على حسابها في تويتر "لقد نتج عن مشكلة فنية نشر العديد من النعوات على موقعنا. نحن نعتذر من الأشخاص المعنيين وكذلك ممن يتابعوننا ويثقون بنا".



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