دي بروين يرغب في تمديد عقده مع مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

كشف صانع ألعاب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي الانجليزي كيفن دي بروين انه دخل في مفاوضات لتجديد عقده مع ناديه، مؤكدا رغبته بالبقاء في صفوفه.

وقال دي بروين (29عاماً) في تصريحات لشبكة "في تي ام نيوز" البلجيكية "بدأنا المفاوضات وأنا أقوم بذلك شخصيا لكنها ليست متقدمة في الوقت الحالي".

واضاف اللاعب الذي يعتبر من الركائز الاساسية للفريق الفائز بالدوري الانجليزي الممتاز عامي 2018 و2019: "أود البقاء في صفوف النادي وبالتالي فان الامر سهل.. لو لم أكن أرغب في البقاء لطالبت من وسيط القيام بالتفاوض لكن عندما تريد البقاء فالامر ليس صعبا".

وانضم دي بروين إلى صفوف سيتي قادما من فولفسبورغ الألماني عام 2015 ويرتبط بعقد مع فريقه الذي خاض في صفوفه 232 مباراة في مختلف المسابقات، حتى عام 2023.

وسرت شائعات العام الماضي لدى استبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف عن أن دي بروين يفكر بالرحيل، لكن استئنافهم الناجح بدّد كل هواجسه.

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