مبابي يغيب عن مواجهة رونالدو في لقاء فرنسا والبرتغال

المصدر: وكالات

يغيب مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي عن مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، لعدم تعافيه من إصابة في الفخذ، بحسب لوائح التشكيلات التي أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان قرر إراحة مهاجم باريس سان جرمان الأربعاء، خلال المباراة الوديّة التي سقط فيها "الديوك" 2-0 أمام فنلندا، أملاً بالتعافي والجهوزية لمواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه.

وتعرض مبابي لإصابات عدة منذ بداية الموسم الحالي، وبالتالي سيكون غيابه عن مباراة السبت انتكاسة كبيرة لبطلة العالم.

وتعد المباراة قمة مصيرية إذ تدرك فرنسا، والبرتغال حاملة اللقب أن الفوز سيمنح صاحبه بطاقة المجموعة الثالثة إلى الدور نصف النهائي للنسخة الثانية من المسابقة الحديثة.

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، وهما تعادلا سلباً في الجولة الثالثة في باريس، وبالتالي فإن فوز أي منهما سيمنحه الأفضلية في المواجهتين المباشرتين وبطاقة التأهل، بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الاخيرتين الثلاثاء عندما تحل البرتغال على كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018.

ووحده الفوز سيحسم التأهل نهائياً في مباراة اليوم، وفي حال التعادل ستبقى الحظوظ قائمة حتى الجولة الأخيرة مع أفضلية للبرتغال التي تتفوق بفارق الأهداف.

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