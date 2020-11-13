مغردون يلومون محمد صلاح على عدم التزامه بإجراءات كورونا

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم نجم ليفربول الإنجليزي #محمد_صلاح، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب اعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتفاعل مئات المغردون مع وسم #محمد_صلاح، من مختلف البلدان العربية، وعبروا من خلاله عن دعمهم للاعب المصري، ومؤكدين على أنه سيخرج من هذه الازمة بخير وسلامة.

ورافقت تغريدات المتابعين حول موضوع إصابة محمد صلاح بكورونا، الدعوات له بالشفاء العاجل، فقال أحدهم: "ربنا يشفيه ويعافيه يارب ومنشفش فيه حاجة وحشه ابدأ يارب العالمين".

وقال آخر: "الف مليون سلامة عليك يا ابومكة.. الف سلامة عليك يا #فخر_العرب ".

من جانبهم قام بعض المغردين بلوم محمد صلاح على حضوره حفل زفاف أخيه، الذي أقيم مؤخرا، والذي قام من خلاله بمخالطة عدد كبير من الحضور دون الالتزام بالاجراءات الاحترازية، فقالت إحدى المغردات: "بصراحة اللوم في اصابة محمد صلاح ب الكورونا له.. رايح عرس اخوه اللي عازم نصف اهل مصر الشقيقة.. بين المعزومين ناس مريضة كورونا و سلمت على صلاح من دون أي كمامات أو اجراءات احترازية".

وقالت أخرى: "بعد التجمع والإهمال اللي حصل في فرح اخو صلاح كان طبيعي يحصل اصابه لكن نقول ايه مقدر ومكتوب".

إلا أن بعض المغردين وجدوا أن اللوم لا يجب أن يقع على محمد صلاح بل يجب أن يكون على من سمح بإقامة هذا النوع من الاحتفالات بهذه الأعداد الكبيرة دون اتباع الاجراءات الاحترازية من "كورونا"، فقال أحدهم: "بصراحة مش شايف إن في عتاب علي محمد صلاح شخصيًا قد ما العتاب لازم يكون علي الجهة إللي سمحت بإقامة هذا النوع من المناسبات، وسمحت إن مهرجان الجونة يتعمل وأدينا شايفين كل يوم والثاني واحد من اللي كانوا هناك بقي اتصاب بالفيروس".

من جانب آخر انتقد مغردون الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب حذفه البيان الذي أعلن من خلاله عن إصابه محمد صلاح بفيروس كورونا، فقالت إحدى المتابعات: "يعني هو اتحاد الكره بيضحك على الناس، موضوع بلاعب بحجم #محمد_صلاح، والله عيب يا اتحاد".

وقال آخر: "اتحاد الكورة قال ان صلاح اتصاب بكورونا بعدها تقريبا حذفة البيان.. وبيعملو بلوك للصحفيين الاجانب من البيدج ومحدش يعرف صلاح الان عندة كورونا ولا لا.. بجد عيب".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في وقت سابق من اليوم، في بيان رسمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد في أول ظهور له مع المنتخب المصري استعداداً لخوض مباراتي تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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