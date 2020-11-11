"هاشتاغ سعودي" يحفز النصر على التعاقد مع كريستيانو رونالدو

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس ببيع نجمه الأول كريستيانو رونالدو (35 عاماً) خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب راتبه المرتفع، قبل أن يصبح النجم البرتغالي "تريند" في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، بسبب رغبة جمهور النصر السعودي في التعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات.



وتصدر هاشتاغ #رونالدو_نصراوي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، وسط مطالبات كبيرة من جمهور "العالمي" بضم اللاعب البرتغالي.



ورغم تأكيدات رونالدو في رغبته في البقاء بالدوريات الأوروبية لأطول فترة ممكنة، لكن جمهور النصر السعودي يأمل أن تقوم إدارة النادي بإبرام صفقة تاريخية في كرة القدم العالمية.

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