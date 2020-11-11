تصريحات عنصرية تقود رئيس اتحاد كرة القدم الإنجليزي إلى الاستقالة

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن رئيس الاتحاد جلين كلارك استقال من منصبه، على خلفية تصريح أدلى به بشأن اللاعبين السود في كرة القدم الإنجليزية، واصفاً أياهم بـ "المُلونين".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان تولت نشره وسائل الإعلام العالمي، من ضمنها صحيفة "إس الإسبانية"، إن: "بإمكاننا التأكيد على أن جريج كلارك استقال من منصب الرئيس، على أن يتولى بيتر ماككورميك، مؤقتاً منصب رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمفعول فوري، على أن يبدأ مجلس الاتحاد عملية تحديد وتعيين رئيس جديد في الوقت المناسب".

ولفت الصحيفة الإسبانية إلى مسيرة كلارك (63 عاماً) في رئاسة الاتحاد الإنجليزي، وتسلمه المنصب منذ عام 2016، وشغله منذ فبراير 2019 منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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