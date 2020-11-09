عثمان وكروما يلتحقان ببعثة منتخب سورية في دبي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "بوابة الأخبار" السوري، عن التحاق كل من آياز عثمان وثائر كروما المحترفين بالدوريين التركي والعراقي، إلى بعثة المنتخب السوري في معسكره الخارجي الذي استهل أمس بدبي، ويقام حتى 18 نوفمبر الجاري، ويتخلله خوض تجربتين وديتين يومي 12 و15 من هذا الشهر، مع كل من المنتخبين الأوزبكي والأردني على التوالي.

وارسل الجهاز الإداري لبعثة منتخب سورية في الإمارات، رسالة إلى وسائل الإعلام السوري، أكد فيها، أن الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، كانوا أول الواصلين إلى دبي مساء الجمعة الماضي، قبل أن تصل مساء السبت البعثة القادمة من سورية وضمت 22 لاعباً، واتبعت بانضمام الثنائي كروما وعثمان، ضمن 9 أسماء للاعبين محترفين في الخارج، يلتحقون بالبعثة.

ويأتي معسكر المنتخب السوري في الإمارات، ضمن استعدادات "نسور قاسيون" لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة لكل من كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، خصوصاً أن المنتخب السوري يتصدر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة، بفارق ثمان نقاط عن كل من المنتخبين الصيني والفلبيني المتشاركين في المركز الثاني.

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