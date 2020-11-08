فولفسبورغ يمضي بلا هزيمة في الدوري الألماني

المصدر: وكالات

حافظ فولفسبورغ على سجله الخالي من الهزائم بفوزه على ضيفه هوفنهايم 2-1 اليوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الألماني التي تختتم لاحقا بلقاء باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ويأمل فولفسبورغ أن يسديه مونشنغلادباخ خدمة بالفوز على ليفركوزن، لأن ذلك سيجعل بطل موسم 2008-2009 الفريق الوحيد في الدوري من دون هزيمة.

وكان بإمكان فولفسبورغ أن يكون في قلب الصراع على الصدارة لولا مشكلته مع التعادلات التي لازمته في خمس من مبارياته السبع حتى الآن، ما جعله يكتفي بـ11 نقطة وضعته في المركز السادس موقتا بفارق الأهداف أمام مونشنغلادباخ ونقطة خلف ليفركوزن.

وحسم فولفسبورغ فوزه الثاني هذا الموسم في الشوط الأول من مباراته وضيفه الجريح هوفنهايم الذي مني بهزيمة رابعة وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ 13، وذلك بتسجيله الهدفين عبر السويسري ريناتو ستيفن (5) والهولندي فوت فيغهورست (26)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بشكل متأخر عبر الأرميني سارجيس أداميان (87).



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