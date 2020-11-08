الفراعنة ونسور قرطاج يتنافسان على لاعب من أب مصري وأم تونسية

المصدر: أحمد طارق- دبي

اقترب الاتحاد التونسي لكرة القدم من التفوق على نظيره المصري من خلال إقناع اللاعب الشاب هيثم حسن الذي يلعب في صفوف فياريال الإسباني باللعب في صفوف "نسور قرطاج" بدلاً من اختيار تمثيل المنتخب المصري.



وذكرت صحيفة "الوطن المصرية" أن الاتحاد التونسي تواصل مع اللاعب المولود لأب مصري وأم تونسية، لإقناعه بالانضمام إلى "نسور قرطاج"، رغم أن الاتحاد المصري ذكر في وقت سابق أنه يتابع اللاعب لضمه إلى المنتخب المحلي.



وبدأ حسن مشواره الكروي مع نادي باريس عندما كان يبلغ من العمر ما بين 6 إلى 16 سنة، قبل أن ينتقل إلى بيري في صيف عام 2017، ولكن بعد اختبارات مختلفة في باستيا وميتز وتولوز انتقل إلى صفوف شاتورور ومنه إلى فياريال في الصيف الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news