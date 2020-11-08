سموحة المصري يطلب من الأهلي استعارة لاعب الرجاء المغربي

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشف رئيس نادي سموحة المصري فرج عامر عن أنه طلب من إدارة الأهلي استعارة اللاعب المغربي بدر بانون حتى شهر فبراير المقبل.



وذكر عامر على حسابه الشخصي في "فيسبوك" أنه تقدم بطلب استعارة بانون، في حال عدم تمكن الأهلي من قيد اللاعب المغربي قبل غلق باب القيد في 18 الجاري.



يذكر أن الأهلي المصري لم يعلن حتى الآن، التعاقد مع بدر بانون المرتبط بعقد مع الرجاء البيضاوي المغربي، إذ يواجه الأهلي مشكلة حقيقية بسبب غلق باب القيد المحلي في 18 نوفمبر، بينما سيخوض مواجهة نارية أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 من الشهر نفسه، ما يجعل الجهاز الفني غير قادر على الإعلان عن الأسماء التي سيستغني عنها لحاجته لجميع اللاعبين في النهائي القاري.

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