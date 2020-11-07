أنشيلوتي يعترف بخطأ فريقه في مباراة مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم بأن فريقه ارتكب خطأ كلفه الهزيمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد 1 / 3 اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 13 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.

وقال أنشيلوتي : "المشكلة هو أننا لم ندافع جيدا بعدما تقدمنا بهدف في المباراة. واستغل مانشستر يونايتد هذا".

وأوضح : "أتمنى أن نعود بشكل مختلف بعد فترة التوقف المرتقبة بسبب الروزنامة الدولية. إنها مجرد مشكلة من المدافعين. وخطأ من الفريق بأكمله".

وأضاف : "أعرف كيف أتعامل مع الصعوبات ، كل عام تواجه هذه الصعوبات. يمكننا أن نبدأ من جديد بعد العطلة الدولية ، نحن سيئون حقا في الوقت الحالي لكننا بدأنا بشكل جيد".

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