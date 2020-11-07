مانشستر يونايتد يستعيد هيبته بالفوز على ايفرتون

المصدر: وكالات

استعاد مانشستر يونايتد هيبته المفقودة منذ مطلع الموسم بتحقيقه فوزا هاما على مضيفه ايفرتون 3-1 السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "غوديسون بارك".

وسجّل البرازيلي برنار(19) لايفرتون والبرتغالي برونو فيرنانديش (25 و32) والأورغوياني ادينسون كافاني (90+5) أهداف مانشستر يونايتد.

وحقق اليونايتد منذ انطلاق الموسم نتائج المخيبة إذ اكتفى قبل مباراة اليوم بتحقيق انتصارين وتعادل واحد مقابل ثلاث هزائم جميعها التي كانت على أرضه في "أولد ترافورد".

كما تعرّض "الشياطين الحمر" لخسارة مفاجئة أمام اسطنبول باشاك شهير التركي 1-2 الأربعاء في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ما وضع المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير تحت ضغط الاطاحة به.

وسرت شائعات في الأيام الماضية لاسيما بعد الأداء الضعيف للفريق في مواجهة مضيفه التركي مفادها أن يونايتد يقوم باتصالات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام من اجل خلافة سولسكاير.

وقال سوسكاير "لا أستطيع الثناء على اداء اللاعبين بما فيه الكفاية للشخصية التي ظهروها بها. هم يستحقون الأفضل".

وانتقد سوسكاير جدولة المباريات وتساءل كيف يلعب ليفربول ومانشستر سيتي الثلاثاء في دوري الأبطال وتكون مباراتهم الأحد، فيما لعب يونايتد الأربعاء وتكون مباراته السبت.

وحرم مانشستر مضيفه من استعادة الصدارة موقتا ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل الفائز للنقطة العاشرة وبات في المركز الثالث عشر.

في المقابل واصل إيفرتون تراجعه وخسر للمرة الثالثة تواليا علما أن بدايته كانت ممتازة بفوزه في أول أربع مباريات وتعادله في الخامسة.

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