أحمد فتحي يخرج عن صمته ويكشف قيمة عرض الزمالك قبل التوقيع لبيراميدز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف قائد الأهلي المنتقل حديثاً إلى بيراميدز أحمد فتحي الملقب بـ “الجوكر”، عن حقيقة مفاوضات الزمالك المصري والذي طلب من اللاعب الانضمام إليه قبل التوقيع الرسمي لبيراميدز ومغادرة جدران الأهلي.

وكان أحمد فتحي قد أنهى مشواره رسمياً مع الأهلي يوم 31 أكتوبر الماضي بالتتويج مع الأهلي بلقب الدوري، والوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو قائد للفريق، وانضم اللاعب إلى فريق بيراميدز في عقد يمتد لثلاثة سنوات.

وقال فتحي خلال حديثه لبرنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي، في أول ظهور للاعب بعد مغادرة الأهلي: "الزمالك حاول التعاقد معي عندما كنت في نادي شيفيلد الإنجليزي مرة واحدة، وبعد ذلك الزمالك تحدث معي مرة وأخبرتهم أنني لا يمكنني أن أفعل ذلك لأنني متمسك بالنادي للغاية ومع الاحترام للزمالك فتلك الخطوة صعبة بالنسبة لي والعرض كان كبير للغاية يمكن أن يكون مساوي لما عرض على عبدالله السعيد”.

وتابع: "فكرة اللعب في الزمالك كانت صعبة بعض الشيء، لأنني لو تركت الأهلي وجمهوره الكبير سيغضب جمهور الفريقين مني، وهذا الشيء لا داعي له، ولم أقم بمساومة النادي يومًا بعرض مبالغ”.

وأضاف اللاعب: "تلقيت عرضاً في بداية الموسم الماضي من بيراميدز كانوا مستعدين لدفع 25 مليون جنيهاً وتمسكت بالبقاء مع الأهلي خاصة لأننا كنا نستعد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري وحققنا اللقب وقتها”.

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