نجم أرسنال لا يصدق ما يفعله محمد النني

المصدر: أحمد طارق- دبي

أبدى نجم أرسنال، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ اعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهر به في المباريات الماضية، خصوصاً في مباراة "المدفعجية" أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.



وقال أوباميانغ لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية إنه: "النني قدّم أداء رائعاً في خط الوسط، وأعتقد أن فترة الإعارة كانت مفيدة له، لقد اكتسب مزيدا من الخبرة وعاد وصار لاعباً مهماً جداً لنا".



وأضاف: "إنه يلعب بشكل لا يُصدَق منذ عودته للنادي، ولا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية مباراتنا أمام يونايتد، لا أدري كيف فعل ذلك".

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