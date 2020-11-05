مدرب فرنسا يستدعي للمرة الأولى نجل النجم السابق تورام

المصدر: وكالات

وجه مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان اليوم الدعوة للمرة الأولى إلى مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ماركوس تورام، نجل ليليان المدافع الدولي السابق المتوج معه بلقبي كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000، للمعسكر الإعدادي الأخير للعام 2020 تحضيراً لخوض ثلاث مباريات في فترة التوقف الدولية منتصف الشهر الحالي.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي إن توارم المهاجم السابق لغانغان (23 عاما) "انتقل إلى مستوى أعلى منذ وصوله إلى النادي الألماني"، مضيفاً "لديه هذه القدرة على خلق الفوارق مع الكثير من القوة وتألقه في المباريات الكبيرة". واستدعى ديشان مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي على الرغم من غيابه عن صفوف فريقه بسبب الاصابة، فيما غاب لاعب وسط رين إدواردو كامافينغا ومدافعا ريال مدريد الإسباني فيرلان مندي ولايبزيغ الألماني دايو اوباميكانو.

وتخوض فرنسا مباراة دولية ودية الأربعاء المقبل ضد فنلندا، ثم تحل ضيفة على البرتغال في 14 نوفمبر الحالي في لشبونة ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف كرواتيا في 17 الحالي في باريس في الجولة السادسة الأخيرة. وتتقاسم فرنسا والبرتغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط لكل منهما.

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