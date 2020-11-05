برشلونة بالعلامة الكاملة.. وصدمة لسان جرمان ومان يونايتد

المصدر: وكالات

تابع برشلونة الإسباني تألقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-1، فيما مني كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي الوصيف بصدمة مفاجئة أمام مضيفيهما باشاك شهير التركي ولايبزيغ الألماني، حيث خسرا بالنتيجة ذاتها أمس في الجولة الثالثة.

وعلى ملعب كامب نو في برشلونة، عانى الفريق الكاتالوني أمام ضيفه المنقوص من العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد، ويدين بفوزه إلى قائده الارجنتيني ليونيل ميسي (7) وجيرار بيكيه (65) صاحبي هدفي الفوز، وتألق حارس مرماه الالماني مارك أندريه تير شتيغن العائد للتو من عملية جراحية في ركبته أجراها في أغسطس الماضي، حيث تصدى لمحاولات أوكرانية عدة قبل أن تستقبل شباكه هدفا لفيكتور تسيغانكوف (75).

وهو الهدف الرابع لميسي المتوج ست مرات بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم في جميع المسابقات وأتت جميعها من ركلات جزاء. ورفع برشلونة رصيده الى تسع نقاط في الصدارة مقابل ست نقاط لمطارده المباشر يوفنتوس العائد الى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه فيرينسفاروش المجري 4-1 على ملعب "بوشكاش ارينا" في بودابست.

وألحق باشاك شهير الهزيمة القارية الاولى بمانشستر يونايتد هذا الموسم محققًا باكورة انتصاراته في المسابقة العريقة عندما تغلب عليه 2-1، فيما ثأر لايبزيغ من ضيفه سان جرمان الوصيف وتفوق عليه بالنتيجة ذاتها في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي. وبقي يونايتد في الصدارة برصيد ست نقاط أسوة بلايبزيغ الثاني، فيما تجمد رصيد سان جرمان عند 3 نقاط في المركز الثالث امام باشاك شهير.

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