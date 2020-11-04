شركة مقاولات تدفع نادي برشلونة إلى إشهار إفلاسه

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تقدم إحدى شركات المقاولات بدعوى قضائية ضد نادي برشلونة الإسباني لإجباره على إشهار إفلاسه، لكي يتسنى لها الحصول على مستحقات مالية متأخرة في ذمة النادي الكاتالوني الذي يعاني أزمة مالية خانقة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الصحيفة اليوم الأربعاء: "إن مستحقات شركة المقاولات المترتبة على نادي برشلونة تبلغ 3.5 مليون يورو، بعدما قامت ببناء الواجهة المزدوجة لمبنى لا ماسيا"، موضحة أن "الشركة تمر بأزمة اقتصادية وتواجه منذ فترة تعنت إدارة برشلونة في الحصول على أموالها".

وأضافت الصحيفة "في حالة صدور حكم لصالح الشركة، قد يدفع ذلك نادي برشلونة لسرعة إعلان إفلاسه، وهو إجراء اقتصادي قانوني يمكن النادي الكتالوني من التقليل من الفوائد والحصول على مزيد من الوقت لتسديد الديون الخارجية، فضلا عن حصوله على قروض إضافية من الحكومة الإسبانية للتصدي للأزمة، وفقا للقانون المحلي".

ويعاني نادي برشلونة من تخبط إداري في التعامل مع الأزمات التي ترتب عليها تقدم مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو باستقالته.

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